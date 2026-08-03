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اليونان: فرق الإطفاء تكافح حريق غابات لليوم الرابع

فرق الإطفاء تكافح حريق غابات في اليونان
3 أغسطس 2026 20:34

واصل مئات من عناصر الإطفاء جهودهم لاحتواء حريق غابات شمال غربي العاصمة اليونانية أثينا لليوم الرابع على التوالي، اليوم الاثنين، بعدما دمرت النيران ​التي أججتها رياح عاتية منازل وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وغابات الصنوبر، وأجبرت السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء طارئة برا وبحرا.
ولقي شخصان، كانا ⁠على متن طائرة هليكوبتر لإخماد الحرائق، ​حتفهما، أمس الأحد، بعد تحطم مروحيتهما إثر اصطدامها بمروحية ​أخرى. ‌ونجا طاقم طائرة الهليكوبتر الثانية، المكون ⁠من ​يوناني وبريطاني، من الحادث الذي وقع قرب بلدة "بساثا" الساحلية، على بعد حوالي 65 كيلومترا من العاصمة أثينا.
وجرى نشر قوات كبيرة لمكافحة الحرائق، مدعومة بصهاريج مياه و21 طائرة، قرب ‌بلدتي كانديلي وأجيا سكيبي في وقت مبكر من ‌اليوم الاثنين. وأظهرت صور أعمدة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب حمراء تلتهم غابات الصنوبر الكثيفة.
وقال مسؤول في ​جهاز الإطفاء اليوناني إن السلطات المحلية استخدمت معدات ثقيلة لإنشاء حواجز لمنع وصول الحرائق إلى المنازل.
ويأتي حادث تحطم طائرتي الهليكوبتر أمس الأحد بعد أسبوع مأساوي لفرق الطوارئ في اليونان. ففي 29 يوليو، لقي ثلاثة ‌من عناصر الإطفاء حتفهم في حادثين ​منفصلين في جزيرة كريت وشبه جزيرة بيلوبونيس.

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