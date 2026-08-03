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عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

مسجد قبة الصخرة (أرشيفية)
4 أغسطس 2026 01:52

القدس (الاتحاد)

اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته لعدة ساعات، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد، تعرقل وصول المصلين والزوار.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية  القول: «إن 181 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية قوات الاحتلال».
وفي السياق، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى مخيم نور شمس، وأجبرت عشرات الفلسطينيين على مغادرة منازلهم، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال على مخيمات شمال الضفة الغربية.

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