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لبنان: اتصالات دولية لوقف اعتداءات إسرائيل

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أرشيفية)
4 أغسطس 2026 01:53

بيروت (الاتحاد)

كشف رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أمس، عن اتصالات دولية يجريها رئيس الجمهورية جوزاف عون، وأيضاً من جانبه، لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
وقال وزير الإعلام، بول مرقص، بعد اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إنه تم بحث موضوعات تتعلق خصوصاً بعودة الأهالي إلى جنوب لبنان.
وأعلن مرقص أن سلام أشار إلى الاتصالات الدولية التي تُجرى من قبل عون، ومن جانبه، سواء عبر «الميكانيزم» أو مع الدول الصديقة والشقيقة حول العالم، لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف هذه الاعتداءات. وعن موضوع المفاوضات، أشار الرئيس سلام «إلى السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان».
وتنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما، الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.
وقال مصدر رسمي لبناني، أمس، إن الجولة الجديدة تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة وفدين سياسي وعسكري، إلى جانب مستشار قانوني وخبير في أعمال المسح.
وأضاف أن وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية سيكونان البند الأول على جدول أعمال الجولة، لا سيما عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، باعتبارها تتناقض مع «اتفاق الإطار» التي تم الاتفاق عليه.
وأوضح أن الجانب اللبناني سيطرح خلال المفاوضات اقتراحاً يقضي باعتماد مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي، على أن تشمل المرحلة الثانية منطقة «بنت جبيل أو الخيام» جنوب نهر الليطاني في جنوبي لبنان.
وأوضح أن الوفد اللبناني المشارك في الجولة يضم مسؤولين سياسيين وعسكريين وقانونيين، إذ يتألف الوفد السياسي من السفير اللبناني السابق سيمون كرم، وسفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض، فيما يترأس الوفد العسكري العميد جورج رزق الله، ويضم المستشار القانوني أنطوان صفير والخبير في أعمال المسح نجيب مسيحي.
بدوره، أعرب السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، أمس، عن أمله أن تفضي محادثات روما إلى التوصل لنتائج إيجابية بين لبنان وإسرائيل.
ونقلت السفارة الأميركية في بيروت في بيان عن السفير عيسى قوله إن «هناك قدراً كبيراً من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض»، معرباً عن أمله في نجاح المحادثات للتوصل إلى النتائج المرجوة.

اندلاع نيران

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وقامت القوات الإسرائيلية بعمليات نسف وتفجير في بلدتي «المنصوري ومجدل زون» في جنوب لبنان، كما أطلقت قنابل «فوسفورية حارقة»، تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في بلدة «يارون» ومدينة «بنت جبيل» في جنوب لبنان.

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