حرائق الغابات بفرنسا تكشف عن قذائف من الحرب العالمية الثانية

كشفت حرائق الغابات في فرنسا عن عشرات القذائف التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد العثور عليها في منطقة اجتاحها حريق ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد.

وقال رئيس إدارة إزالة الذخائر المتفجرة في بوردو، فيليب ديليموت، إن الفرق عثرت الأسبوع الماضي على حقل يضم 75 قذيفة، كما اكتشفت مزيدا من الذخائر بعد انحسار حرارة الحريق.

وجاء الاكتشاف بعدما سُمعت انفجارات في قرية لو بورج أثناء اجتياح أكبر حريق غابات تشهده فرنسا هذا الموسم للمنطقة، وسط ترجيحات بأن الموقع كان مخبأً للذخائر خلال الحرب العالمية الثانية.