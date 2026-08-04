الثلاثاء 4 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق الغابات بفرنسا تكشف عن قذائف من الحرب العالمية الثانية

قذائف تعود إلى الحرب العالمية الثانية في بلدة "لو بورج" بجنوب غرب فرنسا
4 أغسطس 2026 09:12

كشفت حرائق الغابات في فرنسا عن عشرات القذائف التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد العثور عليها في منطقة اجتاحها حريق ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد.

وقال رئيس إدارة إزالة الذخائر المتفجرة في بوردو، فيليب ديليموت، إن الفرق عثرت الأسبوع الماضي على حقل يضم 75 قذيفة، كما اكتشفت مزيدا من الذخائر بعد انحسار حرارة الحريق.

أخبار ذات صلة
انحسار حرائق الغابات في إسبانيا
حرائق غابات تتسبب بإجلاء 60 ألفاً في ولاية واشنطن

وجاء الاكتشاف بعدما سُمعت انفجارات في قرية لو بورج أثناء اجتياح أكبر حريق غابات تشهده فرنسا هذا الموسم للمنطقة، وسط ترجيحات بأن الموقع كان مخبأً للذخائر خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات
فرنسا
حرائق الغابات
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي إلى الجمهور
3 أغسطس 2026
توريس يفرض شرطاً لتجديد عقده مع برشلونة
الرياضة
توريس يفرض شرطاً لتجديد عقده مع برشلونة
اليوم 13:15
«الفيفا» ينفي مزاعم اتصال إنفانتينو بترامب
الرياضة
«الفيفا» ينفي مزاعم اتصال إنفانتينو بترامب
اليوم 13:12
صندوق «نهر الحياة» يعالج الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية في تنزانيا
علوم الدار
صندوق «نهر الحياة» يعالج الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية في تنزانيا
اليوم 13:03
عمار النعيمي يطلع على برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف"
علوم الدار
عمار النعيمي يطلع على برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف"
اليوم 12:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©