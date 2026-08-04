إنقاذ عشرات المهاجرين من قارب محترق في "المانش"

ذكرت إدارة محلية في فرنسا أن خفر السواحل أنقذ 157 شخصاً، اليوم الثلاثاء، من قارب يحمل مهاجرين واشتعلت فيه النيران في القنال الإنجليزي، بالقرب من ميناء "بولوني سور مير".

وأفادت الإدارة ​الفرنسية، في بيان، بأن ثلاث ​سفن تابعة لخفر السواحل أنقذت ركاب القارب.

وفي الأسبوع الماضي، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم أثناء محاولتهم عبور بحر المانش على متن قارب صغير.

وتسلط عملية الإنقاذ التي نفذت اليوم الضوء على تزايد مخاطر عبور القناة، في ​ظل لجوء مهربي البشر إلى تكديس أعداد متزايدة من المهاجرين في قوارب متهالكة.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، الأحد الماضي، بأن يكون "حازماً" في الحد ​من وصول المهاجرين عبر القوارب الصغيرة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "تبرز هذه الواقعة المخاطر الجسيمة المرتبطة بعبور القوارب ​الصغيرة. نواصل العمل بلا كلل مع فرنسا وشركائنا الدوليين لمنع هذه الرحلات الخطرة".