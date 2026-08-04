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وزير الخارجية الأميركي يدلي بتصريح بشأن محادثات "هرمز"

ماركو روبيو
4 أغسطس 2026 18:38

​أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أنه ​أمكن ​إحراز تقدم في ​المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان بشأن السماح بمرور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز، لكن ​لم يتسن التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال روبيو لوسائل الإعلام في مقر ​وزارة الخارجية: "شهدت هذه المحادثات إحراز ​تقدم، لكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ​ونأمل حدوث ذلك قريباً جداً".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الاثنين، أن المفاوضات مع إيران تجري "الآن"، رغم أن طهران نفت ذلك في وقت سابق، واصفا إياها بأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق.
وأشار ترامب إلى أن هذه المحادثات تتمحور خصوصاً حول إعادة فتح محتملة لمضيق هرمز.
وأكد الرئيس الأميركي أن مضيق هرمز "يخضع لسيطرة كاملة" من البحرية الأميركية، مضيفاً، في إشارة إلى الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية: "لا شيء يصل إلى إيران (...) ولن يصل شيء حتى يتم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل".

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المصدر: وكالات
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