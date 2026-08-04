1000 هجوم على مرافق غزة الصحية

غزة (الاتحاد)



قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن نحو ألف هجوم على مرافق الرعاية الصحية سُجل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، أسفرت عن قتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة قرابة 1700 آخرين.

وأوضح جيبريسوس، في بيان على حسابه بمنصة «إكس»، أمس، أن انعدام الأمن لا يزال قائماً في غزة رغم وقف إطلاق النار، مشيراً إلى استمرار معاناة السكان بسبب النزوح، وسوء خدمات المياه والصرف الصحي، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض، ونقص الرعاية الصحية. وأشار إلى تعرض منشأة لتخزين الإمدادات الطبية مجاورة لمستشفى الأقصى في القطاع لهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى تضرر المنشأة وتدمير إمدادات طبية أساسية، بينها بعض الإمدادات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى أضرار لحقت بمبنى المستشفى بسبب قربه من موقع الهجوم. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى حماية مرافق الرعاية الصحية، مؤكداً أنها يجب ألا تكون هدفاً للهجمات أو تُستخدم لأغراض عسكرية.