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واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»

سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
5 أغسطس 2026 01:08

عواصم (الاتحاد، وكالات)

​قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، إنه ​أمكن ​إحراز ‌تقدم ⁠في ​المحادثات مع إيران وعُمان بشأن السماح ‌بمرور المزيد من السفن ‌عبر مضيق هرمز، لكن ​لم يتسن التوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف روبيو ‌لصحفيين في ​وزارة الخارجية «شهدت هذه المحادثات إحراز ​تقدم، ‌لكن ⁠لم ‌يتسن ‌التوصل إلى اتفاق ⁠نهائي بعد. ​ونأمل حدوث ذلك قريباً جداً».
بدوره، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية حركة السفن التجارية.
وأضاف بيسنت في مقابلة تلفزيونية: «نجري محادثات مع الإيرانيين، هناك احتمال أن نتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق والانتقال نحو وضع أكثر استقراراً في هذا الصراع».
وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بالطاقة فقط، بل يشمل أيضاً الأسمدة والمنتجات النفطية المكررة ومختلف الغازات الصناعية، وقد نشهد موجة ارتياح كبيرة في الأسواق مع تراجع تلك الأسعار».
وألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، هجوماً واسعاً كان مخططاً له على إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

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