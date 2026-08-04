واشنطن: بدء جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما

أعلن تومي بيجوت، المتحدث ​باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الجولة الأحدث ​من المحادثات ​التي ترعاها الولايات المتحدة ​بين لبنان وإسرائيل بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما.

وقال بيجوت، في ​منشور على منصة "إكس": "تظل الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم الحكومتين في ​المضي قدماً بهذه العملية بما ​يحقق أمناً دائماً للبلدين، ويقضي على التهديدات الأمنية لإسرائيل، ويعيد سلطة الدولة ​اللبنانية على جميع أنحاء الجنوب".

وأشار المتحدث ​باسم الخارجية الأميركية إلى أن المباحثات ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.