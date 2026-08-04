واشنطن: بدء جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما

أعلن تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بدأت اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما.
وقال بيجوت، في منشور على منصة "إكس": "تظل الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم الحكومتين في المضي قدماً بهذه العملية بما يحقق أمناً دائماً للبلدين، ويقضي على التهديدات الأمنية لإسرائيل، ويعيد سلطة الدولة اللبنانية على جميع أنحاء الجنوب".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن المباحثات ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.