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اللبنانيون يحيون الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت

لبناني يرفع علم بلاده خلال المسيرة أمام مرفأ بيروت
4 أغسطس 2026 22:23

أحيا لبنانيون، اليوم الثلاثاء، الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، بمشاركة أهالي الضحايا وحشد من المواطنين والمسؤولين، تحت عنوان "6 سنين... العدالة بدها قرار".

وانطلقت مسيرتان، الأولى من مركز فوج إطفاء بيروت باتجاه المرفأ، شارك فيها أهالي الضحايا ورجال دين وصحافيون ووزراء، والثانية من ساحة الشهداء شاركت فيها عقيلة رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وعدد من النواب.
وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية وصور الضحايا، ولافتات تدعو للإسراع في إصدار القرار الاتهامي.

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وألقيت كلمات شدّدت على "التمسك بالحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الإفلات من العقاب"، منددةً "بالتهديدات التي طالت في وقت سابق بعض القضاة بهدف ترهيبهم ومنعهم من إيصال الملف إلى خواتيمه".
وكان انفجار ضخم قد هز المرفأ في 4 أغسطس 2020، أودى بحياة أكثر من 230 شخصاً وجُرح أكثر من 6 آلاف، ولم تُعرف أسبابه حتى الآن.
وأصدر مجلس الوزراء اللبناني مذكرة أعلن فيها الحداد الوطني اليوم، وأُقفلت الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.

المصدر: د ب أ
مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
انفجار بيروت
بيروت
لبنان
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