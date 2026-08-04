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النمسا تسجل مستوى قياسياً جديداً في الحرارة

امرأة تشرب من نافورة عامة في فيينا
4 أغسطس 2026 22:44

سجلت النمسا، اليوم الثلاثاء، مستوى قياسياً جديداً في درجات الحرارة، إذ بلغت 41 درجة مئوية في العاصمة فيينا، وفقاً لما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.
وسُجلت درجة الحرارة القياسية في منطقة شتامرسدورف في شمال شرق المدينة، بحسب الوكالة، لتتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 40,8 درجة، والمسجل في وقت سابق من اليوم ذاته.
وحطمت هذه المستويات الرقم القياسي السابق البالغ 40,5 درجة مئوية والمسجل في الثامن من أغسطس عام 2013 في باد دويتش-آلتنبورغ بشرق النمسا.
ويأتي الارتفاع الأخير في درجات الحرارة بعد فترة استثنائية من الطقس الحار وشح الأمطار خلال الأشهر الأخيرة، شهدت تحطيم أرقام قياسية محلية.
وسجلت النمسا رابع أكثر شهر "يوليو" حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما بلغ "عجز الهطولات في بعض محطات الرصد 90%"، وفقاً لوكالة الأرصاد.
وأضافت أن ثمار المشمش بدأت تنضج قبل نحو 20 يوماً من متوسط موعد نضجها خلال الفترة بين عامي 1961 و1991، في مؤشر إلى تأثير الاحترار المناخي على المحاصيل.
وحذّر نوربرت توتشنيغ، وزير الزراعة النمساوي، من أن إطعام المزارعين لمواشيهم أصبح "أصعب" مع تسبب المناخ بجفاف المراعي.
وكانت النمسا قد سجَّلت أيضاً أطول موجة حر في يونيو الماضي، إذ سُجلت درجات حرارة غير مسبوقة في 66 محطة أرصاد موزعة في أنحاء البلاد.
وفي سلوفاكيا المجاورة، سجّلت العاصمة براتيسلافا، اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة في تاريخها، إذ بلغت 40,8 مئوية، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في اليوم السابق والبالغ 39,9 درجة مئوية، وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية.
وفاقمت التغيرات المناخية موجة الجفاف في أنحاء أوروبا هذا الصيف.

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المصدر: آ ف ب
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