زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب الفلبين

وقع زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين، اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانغاني القريبة من جزيرة ميدنداناو. ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكّل موجات مدّ بحري (تسونامي).

ولم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 12,14 (04,14 بتوقيت جرينتش).

ويأتي هذا الزلزال عقب هزة أرضية قوية ضربت جزيرة مينداناو المجاورة في 8 يونيو، تسببت بمقتل 76 شخصا وأدت إلى انهيار مبان وانزلاقات تربة.

وقد تسببت هذه الهزة الناجمة عن تحرك خندق كوتاباتو، في ارتفاع قاع البحر بمقدار مترين، مما أدى إلى انكشاف الشعاب المرجانية وإلحاق أضرار بالحياة البحرية.