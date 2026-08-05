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الفاو: العالم سيواجه موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية

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5 أغسطس 2026 16:31

قال ماكسيمو توريرو كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن العالم على حافة موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية.

وشكلت أسعار المواد الغذائية أحد المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم في العالم في 2022، لكنها لا تزال ⁠مستقرة نسبياً حتى الآن هذا العام، بل إنها خففت في بعض المجالات ​من حدة الارتفاع الناجم عن زيادة تكاليف الطاقة.

وقال توريرو: "أتوقع أن يبدأ ‌ارتفاع أسعار السلع الأولية بشكل أكبر الآن... وستبدأ زيادة أسعار المواد الغذائية ‌بحلول نهاية العام، ومن المؤكد أنها سترتفع أكثر العام المقبل".
وأضاف "تستغرق عملية انتقال التأثير من السلع الأولية إلى سعر الأغذية النهائي ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر".
وبالرغم ​من ارتفاع أسعار بعض السلع الأولية، مثل القمح والذرة والأرز، في الشهور القليلة الماضية، لا يزال معظمها يعكس محاصيل جيدة نسبيا وليس الصعوبات المحتملة العام المقبل.

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