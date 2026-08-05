الشرطة البريطانية: 4 مصابين بعملية طعن واعتقال امرأة

أعلنت الشرطة البريطانية أن أربعة رجال تعرضوا للطعن في حي "كوفنت جاردن" بالعاصمة لندن، اليوم الأربعاء، واعتُقلت امرأة على خلفية الحادثة.

وأشارت إلى أن المرأة، وهي في الأربعينات من عمرها، اعتُقلت للاشتباه في حيازتها سلاحاً هجومياً والاعتداء على آخرين، ولا تزال رهن الاحتجاز، مرجّحةً أن الواقعة "مرتبطة ​بالصحة النفسية".

وقالت الشرطة، في بيان: "ضبط عناصر الشرطة مقصاً في مكان الحادثة".

وذكر ​متحدث باسم هيئة إسعاف لندن أن المصابين الأربعة تلقوا علاجاً في موقع ​الحادث، ونُقلوا إلى مركز متخصص في علاج الإصابات البالغة.

ووقعت الحادثة في شارع إندل، على بعد نحو ربع ميل من ساحة ​كوفنت جاردن الشهيرة في لندن، التي تعد وجهة سياحية مهمة.