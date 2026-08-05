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منظمة: تفشي إيبولا في الكونغو "أكثر خطورة من أي وقت مضى"

طفلان يقرآن ملصقاً توعوياً بشأن فيروس إيبولا في الكونغو - رويترز
5 أغسطس 2026 19:28

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس إيبولا في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح "أكثر خطورة من أي وقت مضى"، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى العاصمة كينشاسا.
وبعد نحو شهرين ونصف شهر من بدء التفشي، أشارت المنظمة إلى أن الفيروس ينتشر "بمعدل مقلق وغير مسبوق، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الفرق الطبية الميدانية".
وتوجه تيدروس إلى الكونغو للمرة الثانية منذ بدء التفشي، وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولين حكوميين ومنظمات إنسانية في كينشاسا لمناقشة سبل تعزيز الجهود المبذولة لاحتواء هذا المرض القاتل.
وسُجلت أكثر من 3600 إصابة مؤكدة مخبرياً حتى الآن، فضلاً عن وفاة نحو 1500 شخص.

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فيروس إيبولا
تيدروس جيبريسوس
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إيبولا
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