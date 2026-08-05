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"اللجنة الوزارية العربية للقدس" تدعو لتحرك دولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية

قوات إسرائيلية في باحات المسجد الأقصى - أرشيفية
5 أغسطس 2026 19:34

عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمان.
وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، عدد من وزراء الخارجية العرب، ونبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته أمام الاجتماع، أن القدس تتعرض لمخاطر متصاعدة نتيجة محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، محذراً من سعي إسرائيل إلى تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى صراع ديني، داعياً إلى تحرك عربي ودولي دبلوماسي وقانوني وإعلامي لمواجهة هذه السياسات، مع التشديد على أهمية دعم صمود المقدسيين وتعزيز وجودهم في المدينة.
وناقشت اللجنة تطورات الأوضاع في مدينة القدس، والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتصعيد الاستيطاني، وإجراءات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، إلى جانب سبل تنسيق التحرك العربي على الساحة الدولية، ودعم صمود المقدسيين، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية هوية المدينة ومقدساتها.

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المصدر: وام
نبيل فهمي
فلسطين
القدس المحتلة
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