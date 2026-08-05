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الكشف عن تفاصيل واقعة اقتراب مروحية ترامب من طائرة أخرى

المروحية الرئاسية "مارين ون"
5 أغسطس 2026 21:31

كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل واقعة اقتراب طائرة عسكرية كان على متنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من طائرة ركاب ​قرب البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.
وقالت الإدارة إن المروحية التي كانت تقل ترامب اقتربت لفترة ​وجيزة أكثر من ​اللازم من طائرة ركاب أقلعت من مطار ريجان واشنطن الوطني، أمس الثلاثاء.
وأوضحت: "بناء على مراجعتنا الأولية للسلامة، ​تقلصت المسافة الفاصلة بين الطائرتين، قبل أن تواصلا الابتعاد عن إحداهما الأخرى"، مضيفة أن الرئيس الأميركي لم يكن في خطر.
وذكر مصدران لـ"رويترز" أن ​المروحية الرئاسية "مارين ون" الخاصة بترامب أقلعت من البيت الأبيض بعد ظهر الأمس، لكن مراقبي الحركة الجوية لم يوقفوا الرحلات التجارية في مطار رونالد ريجان الوطني ​القريب، كما تنص السياسة التي وُضعت العام الماضي عقب حادث تصادم مميت.

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المصدر: رويترز
واشنطن
إدارة الطيران الاتحادية الأميركية
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إدارة الطيران الأميركية
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