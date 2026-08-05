الكشف عن تفاصيل واقعة اقتراب مروحية ترامب من طائرة أخرى

كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل واقعة اقتراب طائرة عسكرية كان على متنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من طائرة ركاب قرب البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.
وقالت الإدارة إن المروحية التي كانت تقل ترامب اقتربت لفترة وجيزة أكثر من اللازم من طائرة ركاب أقلعت من مطار ريجان واشنطن الوطني، أمس الثلاثاء.
وأوضحت: "بناء على مراجعتنا الأولية للسلامة، تقلصت المسافة الفاصلة بين الطائرتين، قبل أن تواصلا الابتعاد عن إحداهما الأخرى"، مضيفة أن الرئيس الأميركي لم يكن في خطر.
وذكر مصدران لـ"رويترز" أن المروحية الرئاسية "مارين ون" الخاصة بترامب أقلعت من البيت الأبيض بعد ظهر الأمس، لكن مراقبي الحركة الجوية لم يوقفوا الرحلات التجارية في مطار رونالد ريجان الوطني القريب، كما تنص السياسة التي وُضعت العام الماضي عقب حادث تصادم مميت.