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اجتماع أمني لبناني سوري لبحث مكافحة الجرائم العابرة للحدود

أفراد من الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا (أرشيفية)
6 أغسطس 2026 01:17

بيروت (الاتحاد)

أكد لبنان وسوريا، أمس، ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق الميداني لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، أمس، معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت وعدداً من المسؤولين الأمنيين في البلدين.
وتناول الاجتماع «مختلف أوجه التعاون الأمني وتأكيد أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة».
وبحث الطرفان آليات التعاون عند المعابر الحدودية، بما يضمن أمن البلدين، وملف مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص.
وشدّد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية.
وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات بين وزارتي الداخلية في لبنان وسوريا، وسبل تطويرها وتفعيل التنسيق بين الجانبين.

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