غارات وتفجيرات إسرائيلية على بلدات متفرقة في جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)



نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، غارات وعمليات تفجير مكثفة في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وذلك بعد إصابة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في إحدى البلدات الجنوبية. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على منطقة مشاع بلدة المنصوري جنوب مدينة صور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.

وجاءت الغارتان عقب إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون في جنوب لبنان. وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات دوحة بلدة كفررمان في جنوب لبنان، بقصد إشعال حرائق في المنطقة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

كما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، أمس، بلدة تبنين في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في البلدة.

وأقدم الجيش الإسرائيلي على إشعال حرائق في الأحراج الواقعة عند أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، بهجوم نفذته طائرة مسيّرة، وسط مخاوف من امتداد النيران بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية في أجواء مناطق جنوب لبنان، على علو متوسط، مخلفاً بالونات حرارية. وقامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية تفجير في مشاع بلدتي المنصوري - مجدل زون، وقد سمع دوي الانفجارات في مدينة صور الجنوبية ومحيطها، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام.

وسجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وفي أجواء مدينة صور والقرى والبلدات المحيطة في جنوب لبنان.

ونفّذت القوات الإسرائيلية، أمس، تفجيراً قوياً استهدف بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

سياسياً، شهدت العاصمة الإيطالية روما، أمس، أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، وذلك وذلك ضمن اتفاق الإطار المُوقَّع في 26 يونيو الماضي.

ووصفت مصادر في الرئاسة اللبنانية، اليوم الأول من الاجتماعات، الذي عُقد أمس الأول، بأنه كان عادياً، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يتجاوب مع المطلب اللبناني الأساسي المتعلق بوقف عمليات الهدم والتفجير والتجريف التي تواصل إسرائيل تنفيذها في مناطق جنوب لبنان.

وأوضحت المصادر أن الجانب الإسرائيلي برر استمرار هذه العمليات بأنها تأتي في إطار «إجراءات لحماية قواته».

وأضافت أن الوفد الإسرائيلي أبلغ الجانب اللبناني بأنه سيراجع القيادة السياسية بشأن اقتراح بيروت إنشاء منطقتين تجريبيتين جديدتين، هما الخيام وبنت جبيل، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية منهما وينتشر الجيش اللبناني فيهما.



منطقتان تجريبيتان جديدتان

وأشارت المصادر إلى أن اختيار الخيام وبنت جبيل يعود إلى أهمية المدينتين، إذ تمثل بنت جبيل عاصمة القضاء الذي يحمل اسمها، فيما تضم الخيام عدداً كبيراً من السكان النازحين، لافتة إلى أن الوفد الإسرائيلي لم يكن راغباً في الأساس في مناقشة مقترح المناطق التجريبية.