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ترامب يتوعد إيران بـ «ضربة قوية» إذا رفضت إعادة فتح «هرمز»

سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
6 أغسطس 2026 01:18

عواصم (الاتحاد، وكالات)

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إيران بـ«ضربة قوية» في حال رفضت إعادة فتح مضيق هرمز «قريباً جداً».
وقال ترامب، في لقاء تلفزيوني: «نُجري محادثات جيدة للغاية، الإيرانيون يريدون التوصل إلى اتفاق، سنرى ما سيحدث».
وأضاف: «سيُفتح المضيق قريباً جداً، وإلا فسيتعرضون لضربة في غاية القوة، وبعدها سيُفتح المضيق». وأضاف ترامب: «لقد وجهنا لهم ضربة قوية للغاية، لكن الضربة الأقوى لم تأتِ بعد، ونأمل ألا نضطر لاستخدامها». وأشار ترامب إلى أن هناك «محادثات جيدة للغاية» تجري مع طهران، موضحاً أن «خياره الأول لا يتمثل في شن هجمات جديدة بل في السعي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي».
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أميركي، لم يسمِّهم، قولهم إن الاتفاق المطروح ينصّ على ترتيبات تمتد لـ60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان.
وأوضح أن الاتفاق، الذي لا يتضمّن فرض بدل خدمات، يمكن تمديده لاحقاً.
وبموجبه، ستستخدم جميع السفن المتجهة إلى الخليج العربي الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممرّاً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية. وفي السياق، أكدت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز حر ومفتوح أمام السفن التجارية.
وقالت «سنتكوم» في بيان: «المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز يبقى حراً ومفتوحاً أمام جميع السفن التجارية الراغبـة في عبور هذا الممر المائي الدولي».
وأكدت أنه «على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ساعدت القوات الأميركية أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق بنجاح رغم العدوان الإيراني غير المبرر».
وشددت على أن «عمليات العبور هذه متواصلة». وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، رفع بعض العقوبات عن 5 كيانات مرتبطة بإيران.
وأوردت الوزارة قائمة تشمل 5 كيانات أزيلت عنها تصنيفات مرتبطة بمكافحة الإرهاب، كانت قد أدرجت تحتها لصلتها بطهران.
وفي وقت سابق، توقّع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن مضيق هرمز في وقت قريب.

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سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
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ترامب يتوعد إيران بـ «ضربة قوية» إذا رفضت إعادة فتح «هرمز»
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