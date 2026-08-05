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هولندا.. السيطرة على حريق جديد قرب لاهاي

عناصر إطفاء خلال إخماد الحريق بمنطقة فاسينار في هولندا
6 أغسطس 2026 00:11

اندلع حريق غابات كبير جديد، بعد ظهر الأربعاء، في الكثبان الرملية على طول الساحل بالقرب من منطقة فاسينار، القريبة من مدينة لاهاي الهولندية، وفقاً للسلطات.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على الإنترنت ألسنة لهب عالية وأعمدة من الدخان.
وقالت خدمة الإطفاء، مساء الأربعاء، إنه تم السيطرة على الحريق، لكنها أشارت إلى أنها لا تزال بحاجة إلى إخماد بؤر اشتعال أصغر لمنع اندلاع النار من جديد.
وأضافت أنها نشرت مركبات عدة وعدداً كبيراً من رجال الإطفاء في الموقع.
وسُمح لنزلاء فندق قريب أُخلي احترازياً بالعودة، ولم يُعرف بعد سبب الحريق الساحلي. 

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