"الصحة العالمية" تحذر من توسع تفشي إيبولا في الكونغو

حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديموقراطية بوتيرة تتجاوز قدرات الاستجابة، داعية إلى توفير مزيد من الدعم والتمويل لتعزيز جهود مكافحة المرض.

وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، إن التفشي "لا يزال يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة"، مشيرا إلى حاجة المنظمة لمزيد من التمويل لتوسيع نطاق عمليات الرصد والفحص والعلاج ودعم المجتمعات المتضررة.

وسجلت الكونغو الديموقراطية 3748 حالة مؤكدة، بينها 1657 وفاة، فيما تعافى 708 مصابين، ورُصدت 227 حالة مشتبها بها، مع مراقبة نحو 17 ألف مخالط للحالات.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال زيارته للكونغو، إلى تكثيف الاستجابة وحماية العاملين الصحيين، محذرا من أن الحالات تتضاعف في بعض البؤر الساخنة خلال أسبوع واحد.

وأكدت المنظمة أهمية مواصلة تعزيز المراقبة والتأهب في ظل استمرار حركة السكان وخطر انتقال العدوى عبر الحدود.