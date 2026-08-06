إدارة ترامب تعتزم تخصيص 242 مليون دولار إضافية لمكافحة إيبولا في أفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم تقديم تمويل إضافي بقيمة 242 مليون دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.

وأضافت الوزارة أن التمويل، الذي يخضع لمشاورات مع الكونجرس، سيدعم جهود الاستجابة الطارئة، وتعزيز الجاهزية الإقليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية المرتبطة بتفشي الفيروس.

وأوضحت وزارة الخارجية أن التمويل الجديد يستند إلى التعهدات الأميركية التي أُعلنت خلال قمة مجموعة السبع في يونيو، وسيرفع إجمالي المساعدات الأميركية المباشرة لمكافحة تفشي إيبولا إلى أكثر من 512 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أنها ستقدم 350 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان وأوغندا. ويعد هذا التمويل جزءا من حزمة بقيمة 8ر1 مليار دولار أُعلن عنها سابقا لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومن المقرر أن تستفيد منها عدة دول.