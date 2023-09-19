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ماسك يدرس فرض رسوم على مستخدمي «إكس»

ماسك يدرس فرض رسوم على مستخدمي «إكس»
19 سبتمبر 2023 17:28

يدرس الملياردير إيلون ماسك اقتراحا بفرض رسوم شهرية على حسابات منصة إكس (تويتر سابقا)، ما يعد التغير الأكبر الذي قد تشهده شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة منذ استحواذه عليها، في خطوة أثارت غضب العديد من المستخدمين.
وعرض ماسك مقترحه المثير للجدل خلال لقائه برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين، وقال إن الرسوم الشهرية البسيطة قد تكبح "جيوش الحسابات الآلية" على الموقع الشهير.
منذ أن اشترى ماسك "تويتر" في أكتوبر الفائت في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، تراجع النشاط الإعلاني للمنصة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته وعمليات الصرف الجماعي للموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى.
وردّ الملياردير على ذلك باعتماد نهج جديد يتمثل في توسيع قاعدة الاشتراكات لقاء رسم مالي.
وقابل عدد كبير من المستخدمين والمعلنين برد فعل سلبي فرضَ الموقع الرسوم الجديدة على الخدمات التي كانت مجانية سابقاً، فضلا عن التغييرات في الإشراف على المحتوى وعودة الحسابات اليمينية المتطرفة بعد حظرها.

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المصدر: آ ف ب
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إيلون ماسك
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