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إعلام المستقبل

إعلام المستقبل
20 سبتمبر 2023 00:15

«شبكة أبوظبي للإعلام» في انطلاقة جديدة، عبر وسائلها المرئية والمسموعة والمقروءة ومنصاتها الرقمية، تواكب التطور المهني والتقني في مجال الصحافة والإعلام، من أجل ضمان إيصال المعلومات للجمهور، بسرعة ودقة ومصداقية، ونشر رسالة الدولة بتعزيز أركان الاتحاد، ورفد أوجه التنمية الشاملة، وإبراز منجزات الوطن، وتعزيز المكتسبات، وتعميم قيم التسامح والتعايش والسلام والعطاء الإنساني.
بتاريخها العريق الذي وثَّقت فيه للأحداث الوطنية، ورافقت مسيرة النهضة، تمضي «شبكة أبوظبي للإعلام» إلى المستقبل، بمحتوى هادف يسلط الضوء على السبق والريادة، ويبرز مكانة الوطن وتنافسيته، مسلحة بكوادر وقيادات إعلامية وطنية كفؤة، وبأحدث التقنيات الفنية والإلكترونية، ومنطلقة من قاعدة إعلامية ثابتة، لم ولن تتغير، أساسها قيم الهوية الوطنية والموضوعية والمعايير المهنية، وحق الجمهور في المعرفة دون تضليل أو إثارة، وخدمة وحماية المجتمع والوطن.
منظومة إعلامية وطنية شاملة ومتكاملة، متجددة المحتوى والشكل دوماً، تحكي قصة وطن، وتقدم رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستدام، وتعرض المبادرات والمشاريع الكبرى التي تطلقها الدولة في مختلف مجالات التنمية، كما ترافق الجهود الوطنية في استضافة العالم على أرض الإمارات، تفعيلاً لنهجها بإرساء أسس الشراكة في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أهداف الخمسين، ولجعل أبوظبي العاصمة القادمة للمستقبل.

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