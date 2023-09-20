مبابي يقترب من هنري في «الأبطال».. وبنزيمة خارج المنافسة !



أنورإبراهيم (القاهرة)

بالهدف الذي سجله النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي «24عاماً» مهاجم باريس سان جيرمان، من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني لمباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب «حديقة الأمراء»، خطى «فتى بوندي المدلل» خطوة جديدة ليس فقط في تاريخ ناديه، وإنما أيضاً تاريخ الكرة الفرنسية بوجه عام في هذه المسابقة القارية.

مبابي سجل هدفه رقم 35 مع سان جيرمان في هذه البطولة وعادل بذلك رقم مواطنه «المخضرم» تيري هنري الذي حقق نفس الرقم عندما كان لاعباً في أرسنال الإنجليزي فيما بين 1999 و2007.

غير أن كلا اللاعبين بعيدان كثيراً عن رقم مواطنهما كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد السابق، والذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب فرنسي مع نادٍ واحد «ريال مدريد» في هذه البطولة، حيث سجل كريم مع الريال 78 هدفاً في الفترة من 2009 إلى 2023، قبل أن يغادر الريال إلى الدوري السعودي لاعباً في اتحاد جدة.

وفي المجمل، سجل بنزيمة 90 هدفاً في دوري الأبطال، منها 12هدفاً عندما كان لاعباً في أولمبيك ليون، ما وضعه في المرتبة الرابعة كأفضل هداف في هذه البطولة، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو «141هدفاً» والأرجنتيني ليونيل ميسي «129هدفاً» والبولندي روبرتو ليفاندوفسكي «92هدفاً»، بينما يحتل تيري هنري المركز التاسع في تاريخ هدافي البطولة برصيد إجمالي 51 هدفاً منها 7 أهداف مع موناكو و5 مع برشلونة والباقي مع أرسنال، في حين أن كيليان مبابي احتل المركز 19 في الترتيب برصيد 41 هدفاً «35هدفاً مع باريس و6 أهداف مع موناكو».

واقترب مبابي من رقم البرازيلي نيمار داسيلفا الذي كان زميله في سان جيرمان، حيث لم يعد الفارق بينهما سوى هدفين فقط، إذ إن نجم السامبا سجل 43هدفاً في هذه البطولة، ولكنه رحل بدوره إلى الدوري السعودي هذا الصيف ولا مجال لزيادة أهدافه في دوري الأبطال الأوروبي، كما أصبح مبابي على بعد 3أهداف من الإيفواري ديدييه دروجبا والإيطالي أليساندرو ديل بييرو ولكل منهما 44 هدفاً.