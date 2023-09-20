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أولويات إماراتية

أولويات إماراتية
21 سبتمبر 2023 00:15

السلام والأمن، مواجهة الإرهاب والتطرف، ورفع مستوى الطموح المناخي، وإحلال التنمية، أولويات إماراتية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين، إدراكاً للحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل إيجاد حلول للقضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، وانطلاقاً من رؤية طموحة تستهدف بناء الجسور، وإيجاد أرضية مشتركة لخلق عالم أفضل للجميع. 
الإمارات تقدم خبراتها وتجربتها ونهجها في التعامل مع هذه القضايا العالمية البارزة، من خلال كلمة يلقيها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أمام اجتماع الأمم المتحدة السبت المقبل، تخدم الأولويات الدبلوماسية للدولة، وتساهم في بناء الجسور والالتزام بتعزيز التعاون الدولي، خاصة في مجال حشد الجهود المشتركة لرفع مستوى الطموح المناخي، قبيل موعد انطلاق فعاليات قمة «كوب 28» على أرض الإمارات.
تحرك إماراتي نشط وفاعل على مختلف الصعد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد سمعة ومكانة الدولة، ويعكس مستوى الثقة بسجلها الحافل في العلاقات الدولية، كما يجسد التزامها بإيجاد أرضية مشتركة، وتعزيز التضامن، وخلق بيئة حاضنة للتعاون المستدام، امتداداً للدور المحوري والمهم الذي لعبته الدولة خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن.

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