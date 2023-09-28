دونتشيتش يبحث عن التشخيص الدقيق



لوس أنجلوس (أ ف ب)

قال النجم السلوفيني لدالاس مافريكس، المشارك في دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين، لوكا دونتشيتش، إنّه لا يزال يبحث عن تشخيص دقيق لإصابة الفخذ التي يعاني منها منذ مارس الماضي.

وقال دونتشيتش للصحفيين في الحصة التدريبية الأولى من المعسكر الذي يجريه مافريكس «الأمر أفضل، لكن لا يزال لدينا بعض المواعيد»، مضيفاً أنه بمجرد حصوله على تشخيص واضح سوف يُعلن عنه.

وغاب النجم السلوفيني لخمس مباريات في مارس، بما أرجعه النادي الى إجهاد في الفخذ.

وفي مشاركته الأخيرة ببطولة العالم، حيث خرجت سلوفينيا من الدور ربع النهائي على يد كندا، قال دونتشيتش أنّه واجه «إصابة قديمة قد برزت من جديد».

لكن مع انطلاق تحضيرات الفريق لبداية الموسم العادي في أقل من شهر، لم يبدُ ابن الـ 24 عاماً ومدربه جايسون كيد قلقَين حيال الإصابة، وأوضح كيد «أنه على الأرجح ليس 100%».

وتابع «في أي وقت تلعب فيه، من الصعب أن تكون جاهزاً بنسبة 100%، أعتقد أنه يبدو رائعاً، كان يومه الأول رائعاً».

وأضاف «لذا فإن مسألة جعله في حالة أفضل، وجعله يقترب من 100% قبل المباراة الأولى هو الهدف».