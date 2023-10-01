الأحد 1 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

متمردون يعلنون الاستيلاء على قاعدة عسكرية في مالي

الجيش المالي خلال التصدي لهجوم
1 أكتوبر 2023 17:03

قال متمردو من الطوارق في شمال مالي، اليوم الأحد، إنهم استولوا على قاعدة عسكرية أخرى من الجيش بعد قتال في شمال البلاد.
والقاعدة العسكرية هي الرابعة التي يقول المتمردون إنهم استولوا عليها في سلسلة هجمات منذ أغسطس الماضي بعد بدء رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ساعدت على مدى سنوات في الحفاظ على الهدوء الهش.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم متمردي من الطوارق، اليوم الأحد، قوله إنهم استولوا على قاعدة «بامبا» العسكرية في منطقة «جاو». ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وقال جيش مالي، في تدوينة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن «قتالاً ضارياً ضد الإرهابيين يدور في منطقة بامبا»، مضيفاً أن المزيد من التفاصيل سترد تباعاً.
وجاء هجوم اليوم على قاعدة «بامبا» في أعقاب هجمات استهدفت قواعد عسكرية في «ليري» و«ديورا» و«بوريم» خلال الأسابيع الماضية.
كما تعرض جيش مالي لهجمات من متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

أخبار ذات صلة
روسيا تتصدى لقصف استهدف أراضيها
تأجيل الانتخابات الرئاسية في مالي
المصدر: رويترز
مالي
هجوم
الطوارق
قاعدة عسكرية
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة
اليوم 20:07
بوريل (الأول في الصورة من اليسار) مع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعد بمساعدات عسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا
اليوم 20:03
عجمان يتعاقد مع إيسايلا
الرياضة
عجمان يتعاقد مع إيسايلا
اليوم 19:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©