متمردون يعلنون الاستيلاء على قاعدة عسكرية في مالي

قال متمردو من الطوارق في شمال مالي، اليوم الأحد، إنهم استولوا على قاعدة عسكرية أخرى من الجيش بعد قتال في شمال البلاد.

والقاعدة العسكرية هي الرابعة التي يقول المتمردون إنهم استولوا عليها في سلسلة هجمات منذ أغسطس الماضي بعد بدء رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ساعدت على مدى سنوات في الحفاظ على الهدوء الهش.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم متمردي من الطوارق، اليوم الأحد، قوله إنهم استولوا على قاعدة «بامبا» العسكرية في منطقة «جاو». ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وقال جيش مالي، في تدوينة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن «قتالاً ضارياً ضد الإرهابيين يدور في منطقة بامبا»، مضيفاً أن المزيد من التفاصيل سترد تباعاً.

وجاء هجوم اليوم على قاعدة «بامبا» في أعقاب هجمات استهدفت قواعد عسكرية في «ليري» و«ديورا» و«بوريم» خلال الأسابيع الماضية.

كما تعرض جيش مالي لهجمات من متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.