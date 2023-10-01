مستقبل الطاقة

مسؤولون ورؤساء تنفيذيون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي من 164 دولة يلتقون في معرض ومؤتمر «أديبك 2023» الذي ينطلق بأبوظبي اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم رؤية مستقبلية لخفض الانبعاثات، ولتسريع وتيرة العمل الجماعي والمسؤول، من أجل بناء قطاع طاقة قادر على مواكبة المتطلبات والتحديات.

تظاهرة عالمية كبرى تجمع كبار منتجي ومستهلكي الطاقة، والحكومات والشباب، وتستبق انعقاد مؤتمر «كوب 28» في نوفمبر المقبل، لخدمة توجهات الدولة نحو تحقيق تقدم حقيقي وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ لتسريع خفض الانبعاثات، واحتواء تداعيات التغير المناخي، وإبراز أهمية التكنولوجيا المتقدمة والتمويل والعمل معاً، للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للجميع.

«أديبك 2023» تجسيد لمبادرات الإمارات الهادفة إلى وضع المجتمعات العالمية على المسار السريع المؤدي إلى النمو منخفض الانبعاثات، كما يعبر عن نهجها القائم على إبراز أهمية الجهود الجماعية في تمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة، ويؤكد ترسيخها لمؤتمر «كوب 28» كمحطة مفصلية أمام العالم، لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً في العمل المناخي.