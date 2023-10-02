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«أديبك».. حلول ونتائج

«أديبك».. حلول ونتائج
3 أكتوبر 2023 00:01

أهداف معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وافتتح فعالياته سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تتسق مع الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات للعمل من أجل المناخ، ومع استراتيجية مؤتمر «كوب 28»، من أجل مضاعفة الجهود لتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بما يضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال.
الإمارات من أهم الداعمين لتعزيز الجهود الدولية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب التزامها الوطني بتحقيق الحياد المناخي في 2050؛ لذلك فهي تنطلق من خلال رؤيتها ومبادراتها وفعالياتها للتركيز على التعاون البناء مع دول العالم، لإيجاد حلول عملية قائمة على تحفيز الابتكارات والتقنيات الحديثة لخفض الانبعاثات، بهدف بناء مستقبل داعم للمناخ وللنمو الاقتصادي المستدام، في آن معاً.
مشاركات دولية واسعة في «أديبك 2023»، أبرزت توافقاً، وأكدت أهمية اتخاذ خطوات عملية للحد من الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الطاقة، بما ينسجم مع خطة عمل رئاسة «كوب 28» الحريصة على احتواء الجميع، ويتماهى مع دعوتها إلى ضرورة مضاعفة العمل لتحويل الوعود إلى نتائج، والطموحات إلى إجراءات، والمشروعات التجريبية إلى مشروعات قابلة للتطبيق، عبر الاتحاد والعمل والإنجاز.

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أديبك
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الإمارات
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
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