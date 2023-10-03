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عالم بلا انبعاثات

عالم بلا انبعاثات
4 أكتوبر 2023 00:01

الإمارات ترسخ من خلال استضافتها معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، مكانتها وريادتها عالمياً في تبني أفضل السياسات والإجراءات والممارسات المتقدمة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض انبعاثات الكربون، كما يدعم احتضانها لمثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى رؤيتها الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودفع جهود التحوُّل في قطاع الطاقة، وإيجاد أحدث الحلول المناسبة لتسريع وتيرة إزالة الكربون، وضمان أمن قطاع الطاقة العالمي. 
إلى جانب استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي على المستوى الوطني في 2050، فإنها تسعى إلى بناء مستقبل مستدام يخدم البشرية جمعاء، كما أكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال زيارته المعرض الذي أضحى منصة عالمية لتبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة أحدث التوجُّهات لإيجاد حلول الطاقة المناسبة والمتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.
الإمارات ترسم خريطة طريق محددة، تضع حلولاً ملموسة وعملية لإحداث تحول جذري في العمل المناخي، تمهيداً لاستضافتها «كوب 28» الذي سيشكل انطلاقة عالمية من أرض الإمارات من أجل الخروج ببرنامج عمل واضح يقوم على التشاركية، ويعزز التعاون من أجل الوصول إلى عالم بلا انبعاثات كربونية، وتحقيق التنمية، وإحلال الازدهار.

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معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للبترول
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
انبعاثات الكربون
الانبعاثات الكربونية
أديبك
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