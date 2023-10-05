محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "نداء"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 42 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المُتخصِّصة "نداء"، برئاسة حمد عبيد المنصوري، ويوسف عبدالملك أهلي نائباً للرئيس.

وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على موقع "إكس"، تويتر سابقا، أن المجلس يضم "عضوية كل من: جمال حامد المرّي، وحميد ربيع السويدي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمـؤسسة".

ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.