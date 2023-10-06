«يوروبا ليج» تُعيد التوازن إلى «الريدز»



كيشيناو (أ ف ب)



انتزع ليفربول فوزه الثاني في «يوروبا ليج» لكرة القدم، بعد تخطيه سان جيلواز البلجيكي 2-صفر، ضمن الجولة الثانية للبطولة، والتي شهدت تفريطاً بالفوز من مرسيليا الفرنسي، ليتعادل مع برايتون الإنجليزي 2-2.

وعلى ملعب «أنفيلد»، عزّز «الريدز» صدارته للمجموعة، بعدما حقّق ثاني انتصاراته القارية، عقب تخطيه في الجولة الأولى لاسك لينتس النمساوي 3-1، ليستعيد فريق المدرب الألماني يورجن كلوب توازنه، بعد الخسارة أمام توتنهام 1-2 في قمة الدوري الإنجليزي.

ورغم خسارته، بقي ليفربول بعيداً بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر ترتيب «البريميرليج»، وبنقطة واحدة خلف توتنهام وأرسنال اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالثت توالياً.

وسجّل هدفي ليفربول الهولندي ريان جرافينبيرش «44»، وهو أول أهداف اللاعب البالغ 21 عاماً بقميص ليفربول الذي انضم إليه صيفاً، والبرتغالي ديوجو جوتا «92»، لينفرد «الريدز» بصدارة المجموعة الخامسة، متقدماً بفارق نقطتين عن تولوز الفرنسي الفائز على لاسك 1-صفر.

وتعرّض مرسيليا الفرنسي بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو جاتوزو لنكسة جديدة، بعدما خسر تقدمه بهدفين، ليتعادل أمام ضيفه برايتون الإنجليزي 2-2 ضمن المجموعة الثانية.

وعلى ملعب فيلودروم، تقدم الفريق الفرنسي بهدفين، في غضون دقيقة، عبر تشانسيل مبيمبا من الكونغو الديموقراطية «19»، وجوردان فيريتو «20»، إلا أن الضيوف عادلوا النتيجة في الشوط الثاني، عبر الألماني باسكال جروس «54»، والبرازيلي جواو بيدرو «88 من ضربة جزاء».

وأتاحت النتيجة لآيك أثينا اليوناني الانفراد بالصدارة، رغم تعادله أمام أياكس أمستردام الهولندي 1-1، حيث استفاد الأول من فوزه في الجولة الاولى على برايتون، ليحتل المركز الأول بأربع نقاط، في مفاجأة لافتة، بعد مرور جولتين، فيما تساوى مرسيليا وأياكس في المركزين الثاني والثالث بنقطتين، أمام برايتون الرابع بنقطة واحدة.

وظن أصحاب الأرض أنهم في طريقهم إلى فوز، سهل بعد تقدمهم بهدفين الأول، جاء عبر مبيمبا، بعد لعبة جماعية، استهلها جوناثان كلوس والأرجنتيني خواكين كوريا بتبادل للكرات، قبل أن تصل الكرة إلى الكونغولي مبيمبا الذي سدّدها بيمناه داخل المرمى «19»، قبل أن يأتي الثاني في الهجمة التالية مباشرة عبر فيريتو «20».

لكنّ الضيوف الذين يملكون أفضل سجل هجومي في الدوري الإنجليزي، ردّوا في الشوط الثاني بقوة أولاً بهدف للألماني جروس «54» الذي أعاد فريقه إلى أجواء المباراة، قبل أن يسجّل بيدرو هدفاً قاتلاً من ضربة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، بعد خطأ من كلوس على الغاني طارق لامبتي.

ولا يمرّ مرسيليا بأفضل أحواله هذا الموسم في الدوري الفرنسي أيضاً، حيث يحتل المركز 12 بتسع نقاط من 7 مباريات، مما أدى إلى استقالة مدربه الإسباني السابق مارسيلينو وتعيين جاتوسو خلفاً عنه.

وحقّق روما فوزاً كبيراً على حساب سيرفيت السويسري برباعية على الملعب الأولمبي،

وسجّل أهداف فريق العاصمة كل من البلجيكي روميلو لوكاكو «22»، وأندريا بيلوتي «46 و59»، ولورنزو بيليجريني «52».

وهذا الفوز الثاني لروما ليحتل المركز الثاني بست نقاط، بالتساوي مع سلافيا براغ التشيكي الذي اكتسح شيريف المولدوفي 5-صفر.

كذلك، واصل باير ليفركوزن الألماني عروضه النارية هذا الموسم، وتغلب على مولده النرويجي 2-1، ويدين الفريق الألماني بفوزه إلى الهولندي جيريمي فريمبونج «14»، والإنجليزي ناثان تيلا «18»، فيما سجل هدف مولده الوحيد إميل بريفيك «87».

وضمن المجموعة الأولى، حافظ وستهام الإنجليزي على سجله النظيف، بفوزه على مضيفه فرايبورج الألماني 2-1 ليتصدر المجموعة بست نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، فاز ريال بيتيس الإسباني على سبارتا براغ التشيكي 2-1، فيما فاز ليماسول القبرصي على رينجرز الأسكتلندي 2-1 في مجموعة تملك فيها الفرق الأربعة 3 نقاط.

كما عزز أتالانتا الإيطالي موقعه في صدارة المجموعة الرابعة، بفوزه على مضيفه سبورتنج البرتغالي 2-1.

وانتزع فياريال الإسباني فوزه الأول في المسابقة، إثر تخطيه رين الفرنسي 1-صفر،

ويحتل باناثينايكوس اليوناني صدارة المجموعة بأربع نقاط، بعد تعادله مع مكابي حيفا الإسرائيلي من دون أهداف، وذلك برصيد 4 نقاط إمام فياريال الثاني وبيتيس الثالث بـ 3 نقاط.