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مويز فخور بـ «قياسية» وستهام

مويز فخور بـ «قياسية» وستهام
6 أكتوبر 2023 11:12

 
لندن (رويترز) 

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قال ديفيد مويز مدرب وستهام يونايتد، إنه فخور بفريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على فرايبورج الألماني، في الدوري الأوروبي وتعزيز مسيرته الأوروبية الخالية من الهزيمة إلى 17 مباراة، وهو رقم قياسي على مستوى الأندية الإنجليزية.
وتوج وستهام بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، ليتقاسم مع ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير الرقم القياسي لأطول مسيرة أوروبية بلا هزيمة على مستوى الأندية الإنجليزية، قبل أن ينفرد بالرقم القياسي، بعد فوزه في ألمانيا.
وعلى المستوى الأوروبي أيضاً سجل مانشستر سيتي حتى الآن مسيرة أوروبية خالية من الهزيمة في 16 مباراة متتالية، ويمكنه التساوي مع وستهام، عندما يواجه يانج بويز السويسري في 25 أكتوبر الجاري في دوري الأبطال.
وقال مويز عبر موقع وستهام يونايتد على الأنترنت «خوض 17 مباراة أوروبية دون هزيمة يمنحني الكثير من الفخر، وأبلغوني بالرقم القياسي، وشعرت بسعادة بالغة بالتساوي مع إنجاز المدربين دون ريفي «مدرب ليدز في الستينيات»، وبيل نيكولسون مدرب توتنهام في السبعينيات، لابد لي أن أعترف أنني سعدت كثيراً بتحقيق الفوز الأخير».
وأضاف مويز «من الجيد دائماً الحصول على الرقم القياسي، لكن الأهم كان الفوز، والحصول على هذه النقاط الثلاث كان جيداً جداً، خاصة أن البعض يعتبر هذه المباراة المواجهة الأصعب في المجموعة».
وينفرد وستهام بصدارة المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي بست نقاط من أول جولتين، ويلتقي في ملعبه مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

الدوري الأوروبي
وستهام
ليدز يونايتد
توتنهام
مانشستر سيتي
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