«سباق رباعي» إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



تنشد 4 فرق حسم التأهل إلى أول نهائي في موسم 2023- 2024 للكرة الطائرة، حيث يشهد نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة، مساء اليوم السبت، مباراتي الوصل وعجمان، وشباب الأهلي أمام ضيفه بني ياس، فيما يلتقي في مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن الجزيرة والنصر، والعين أمام ضيفه حتا.

وشهد الدور التمهيدي، تصدر الوصل لترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متفوقاً على منافسه بني ياس «الوصيف»، فيما حل ثالثاً الجزيرة برصيد 5 نقاط، مقابل نقطة للعين «الرابع»، في المقابل تصدر «الفرسان» ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لـ «البرتقالي» الوصيف، وحل «العميد» ثالثاً بأربع نقط، و«الإعصار» في المركز الأخير من دون رصيد.

ويتأهل الفائزان في مباراتي نصف النهائي، إلى مواجهة النهائي المقرر يوم 21 أكتوبر الجاري، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث.



مباريات السبت

الوصل – عجمان «نصف النهائي»

شباب الأهلي – بني ياس «نصف النهائي»

الجزيرة – النصر «المركز الخامس»

العين – حتا «المركز السابع»