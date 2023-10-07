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فاز الوطن

فاز الوطن
8 أكتوبر 2023 00:15

مشاركة واسعة لأعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني الذي حقق نجاحاً كبيراً، مشاركةً وتنظمياً، وعكس مستوى الوعي والمسؤولية عند المواطنين بأهمية المشاركة في صنع القرار، والارتقاء بالتجربة البرلمانية، ليكونوا صوت الوطن، وشريكاً أساسياً في صنع مستقبله، من خلال العمل على تمتين مسيرتنا الاتحادية، وتوثيق التلاحم الوطني، والاستمرار في ترسيخ نهج التنمية المستدامة.
عملية انتخابية تتسم بالاحترافية والمرونة في ظل توافر بنية تحتية تكنولوجية متفردة، مكَّنت الناخبين من إنجاز عملية التصويت في أقل من خمس دقائق، من خلال أنظمة التصويت التي شهدت تطوراً كبيراً، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة، وصولاً إلى «التصويت عن بُعد»، وهو ما ضمن تحقيق أوسع مشاركة، وحقق سلاسة ويسراً في العملية الانتخابية.
مع إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، يكون قد فاز الوطن، بعد عملية انتخابية تميزت بتفاعل كبير بين جميع مكونات وشرائح المجتمع خلال مختلف المراحل الانتخابية، ترشيحاً وحملات إعلانية وتواصلاً وتصويتاً، لا سيما المرأة والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، تتويجاً لرؤية القيادة الرشيدة الاستثمار في الإنسان لكونه يشكل أساساً لمشروع النهضة الوطنية.

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