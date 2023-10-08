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تدفق الاستثمار

تدفق الاستثمار
9 أكتوبر 2023 00:15

بيئة استثمارية استثنائية رسَّخت الإمارات وجهة عالمية للاستثمار، ومقراً لكبريات الشركات الطامحة لتوسيع أعمالها في المنطقة، مستفيدة من السياسات المرنة والتشريعات المتقدمة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات المقدمة لممارسة الأعمال والإقامة والعمل، إلى جانب الارتفاع المطرد لقوة اقتصادها وتنافسيته رغم التحديات الاقتصادية في الإقليم والعالم.
عوامل عديدة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، انطلقت من رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، والانفتاح، وإبرام الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية الشاملة مع العديد من الدول، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي قطاعات الاقتصاد الجديد، مثل البحث والتطوير والتكنولوجيا المالية والصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت العام الماضي إلى 23 مليار دولار، ومرشحة للمزيد من الارتفاع العام الحالي، وفق تقديرات المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، ذلك أن الإمارات شكلت خلال الأعوام الماضية عنواناً لتسارع النمو تجارياً وسياحياً وصناعياً، وحاضنة للكثير من الفعاليات الهادفة إلى تحفيز التعاون والشراكات وإقامة المشروعات؛ بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، واستكشاف توجهات سوق الاستثمار عالمياً، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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