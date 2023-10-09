تيجالي وماريجا يبدأن «سباق التهديف»



علي معالي (الشارقة)



أكدت الأشعة سلامة عثمان كمارا مهاجم الشارقة، بعدما عانى من النزيف والإصابة بـ «كدمة» حادة في الأنف، إثر ضربة «الكوع» في مباراة الإمارات، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، مما جعل الجهاز الفني يشعر بالقلق على اللاعب، ونقله مباشرة إلى المستشفى، بعد أن خرج من الملعب في الدقيقة 34، ولعب خالد باوزير بدلاً منه.

وتأكد عدم تأثير «الكدمة» على عظمة الوجه، وأن حالته مستقرة، باستثناء «تورم» في الوجه، ليخرج كمارا من المستشفى، ويحتاج إلى عدد من الأيام للراحة، يعود بعدها إلى التدريبات، استعداداً للمرحلة المقبلة ما بين مباريات محلية وآسيوية.

وجاءت المباراة بمثابة انطلاقة مهمة لـ «الثنائي» الهجومي الجديد في «الملك»، تيجالي وماريجا، حيث استطاع الأول أن يسجل هدفين، ليرفع رصيده إلى 181 هدفاً في دوري المحترفين، بعدما خاض 224 مباراة، وجاءت 6 من آخر 9 أهداف في لقاءات الفريقين بالدوري بـ «رأسيات»، منها هدفان لتيجالي من صناعة بيانيتش.

وشهدت الدقيقة افتتاح ماريجا سجل أهدافه مع «الملك» في الدوري، وهو الثاني مع الشارقة، وجاء الأول أمام شباك الفيصلي الأردني بدوري أبطال آسيا.

دشن تيجالي وماريجا أهدافهما مع الشارقة، عندما أحرز الأول هدفين والثاني هدفاً في المباراة التي تفوق فيها «الملك» على «صقور الإمارات» في الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين».