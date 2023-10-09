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ميزانية تنموية

ميزانية تنموية
10 أكتوبر 2023 00:15

ميزانية عامة للاتحاد 2024 - 2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم، تجسد توجهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية، وتترجم خطط واستراتيجيات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية، كما أنها تلبي تطلعات وطموحات أبناء الوطن بتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة، وضمان حصول شعب الإمارات على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
الميزانية التي تتبنى أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية، تعكس قوة الاقتصاد الوطني، وتواكب خطط التوسع والنهضة الاجتماعية والعمرانية، كما تستشرف التغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزز البيئة الاستثمارية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً، بما يصب في تعزيز مكتسبات الدولة، وتحقيق أهداف الخمسين عاماً المقبلة.
الميزانية مؤشر على تميز أداء الاقتصاد الوطني الذي تجاوز أرقاماً استثنائية رغم التحديات العالمية، كما تؤكد عمق رؤية القيادة الرشيدة، والنهج الحكومي في استشراف التحديات، ووضع الحلول الاستباقية لاحتواء أي تغييرات على الساحة الدولية تنعكس على منظومة الاقتصاد والتجارة العالمية، بالتوازي مع جهد متواصل لإقامة أفضل بنية تحتية وخدماتية وتشريعية، وإبرام شراكات اقتصادية تخدم التنمية، وتعزز تنافسيتنا عالمياً.

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