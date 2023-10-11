الإعصار الشديد الخطورة "ليديا" يجتاح المكسيك

وصل إعصار ليديا إلى ساحل المكسيك المطل على المحيط الهاديء أمس الثلاثاء، حيث صاحبته رياح قوية وأمطارغزيرة، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وأثرت عين العاصفة، التي صُنفت على أنها من الفئة الرابعة ضمن مقياس يتضمن خمس فئات، على بلدة لاس بينتاس، على بعد 55 كيلومترا غرب منتجع بويرتو فالارتا، حيث وصلت قوة الرياح إلى نحو 220 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الارصاد المكسيكية.

وذكرت صحيفة ال اوسيدينتال المكسيكية، نقلا عن هيئة الدفاع المدني، أن شجرة سقطت في مدينة بونتا دي ميتا في ولاية ناياريت، وأودت بحياة رجل في سيارته.

ووفقا لمركز الأعاصير الأميركي في ميامي، فقد تحول ليديا إلى إعصار" خطير للغاية" قريبا من الساحل. وقالت السلطات المحلية إن المدارس سوف تواصل إغلاق أبوابها حتى اليوم الأربعاء في المناطق المتضررة في ولايتي خاليسكو وناياريت.

وحث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور سكان هذه المنطقة على اللجوء لمناطق آمنة، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والانهار. ويشار أن موسم الاعاصير بدأ في المحيط الهاديء في 15مايو الماضي، وفي المحيط الأطلنطي في الأول من يونيو الماضي. وينتهى الموسم في المنطقتين في 30 نوفمبر المقبل.