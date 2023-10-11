استدامة وتطور

قطاعا الصناعة والنقل في أبوظبي متقدمان ومستدامان، يرسخان الإمارة وجهة للصناعات النظيفة والمتطورة، ويسهمان في جذب الاستثمارات، ويعززان من تنافسية الإمارة، في الوقت الذي يخدمان فيه مستهدفات استراتيجيتها لتقليل الانبعاثات بنسبة 35% بحلول 2030، بما يضمن بناء منظومة صناعة ونقل أكثر ملاءمة للبيئة، تتميز بالجودة والكفاءة، وتوفر انسيابية التنقل الآمن، وتحقق الازدهار والتنمية الشاملة.

وفي قرار يترجم توجهات القيادة الرشيدة لإحداث قفزة نوعية في قطاعي الصناعة والنقل، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خطة إنشاء مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، بهدف تحويل الإمارة إلى مركز رائد ومتقدم في تطوير هذا النوع من المركبات، لما تتمتع به من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ومنظومة متكاملة في البحث والتطوير، إضافةً إلى الإنجازات التي حقَّقتها في مجال الطيران والصناعات الجوية.

أبوظبي تعمل على تطوير الصناعات ورفع كفاءة وجودة قطاع النقل من خلال رؤية مستقبلية شاملة تدعم عملية التحول القائمة على المعرفة، والحلول المبتكرة، وإدماج وتأهيل الكوادر الوطنية، وتنويع أوجه الاقتصاد، بهدف تحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي ضمن مسيرة تنموية طامحة نحو الصدارة العالمية.