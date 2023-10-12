«أبوظبي العالمي» ينشر إرشادات لمكافحة الجرائم المالية

أبوظبي (الاتحاد)

نشر سوق أبوظبي العالمي مؤخراً مجموعة من الإرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك دعماً لرؤية دولة الإمارات والتزامها بمكافحة الجرائم المالية، وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للسوق. تهدف الإرشادات إلى رفع مستوى الوعي بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعقوبات بين مجتمع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات. وتم تصميم هذه الإرشادات بهدف واضح يساهم في تقديم نظرة عامة لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل المواضيع الرئيسية الخمسة التالية: تعرف على عميلك، العناية الواجبة للعميل، تقييم مخاطر العميل، أطر الحوكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة.

وتساهم الإرشادات في مساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة على تطوير أنظمة وضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على المتطلبات المحددة التي تنطبق على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي.