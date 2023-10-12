ماراثون أدنوك أبوظبي رحلة في ربوع العاصمة



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الجهتان المنظمتان لماراثون أدنوك أبوظبي، إقامة النسخة الخامسة من الماراثون يوم السبت 16 ديسمبر المقبل، حيث يمر المتسابقون من أمام أشهر معالم العاصمة الإماراتية كديوان ولي العهد وجامع الشيخ زايد الكبير، انطلاقاً من المقر الرئيسي لـ (أدنوك) على كورنيش أبوظبي.

ويمتد الماراثون، الذي يبلغ مجموع جوائزه المالية 303000 دولار، لمسافة 42.195 كيلومتراً، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة 23 ألف رياضي ممن سيمرون بأبرز معالم أبوظبي، ومنها قصر البطين وقصر الحصن والمركز التجاري العالمي، ووصولاً إلى خط النهاية عند مجمع أدنوك، في الموقع الذي يحتضن قرية السباق، بجانب حديقة بينونة.

ويعدّ ماراثون أدنوك أبوظبي أحد أبرز فعاليات رياضة الجري الرائدة في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق أعلنت الجهتان المنظمتان عودة سلسلة السباقات الترويجية لعام 2023 التي توفر للمشاركين فرصة المنافسة لمسافات قصيرة قبل انطلاق الفعالية الرئيسية في ديسمبر المقبل، وذلك من منطلق التزامهما بدعم المتسابقين على اختلاف مستوياتهم وتزويدهم بفرص مثالية للتدريب والمنافسة في أجواء مليئة بالإثارة والحماس.

وتشمل سلسلة السباقات الترويجية 3 سباقات انطلقت لمساعدة المشاركين على اختلاف مستوياتهم وطموحاتهم في التجهيز للماراثون، وأقيم السباق الأول ضمن السلسلة في ياس مول يوم 2 سبتمبر لمسافات 1 و2.5 و5 كيلومترات، بينما انطلق السباق الثاني يوم 7 أكتوبر في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن أربع مسافات هي 1 و2.5 و5 و10 كيلومترات، في حين تستضيف جزيرة الحديريات السباق الثالث يوم 4 نوفمبر لمسافات تبدأ من 1 كيلومتر إلى سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً.

من جانبه، قال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «إن تنظيم فعالية استثنائية للمرة الخامسة يأتي استمراراً للنجاحات والإقبال اللافت الذي حققته النسخ السابقة من الماراثون، والذي أصبح واحداً من أبرز الفعاليات الدولية، بفضل تضافر جهود الجميع».



وأضاف: «أرتأينا مع شركائنا في (أدنوك) تنظيم 3 سباقات مجتمعية ترويجية لماراثون أدنوك أبوظبي، وتمكنا خلال أول سباق أقيم في ياس مول من استقطاب عدد كبير من المشاركين، من مختلف شرائح المجتمع، وسط أجواء مليئة بالحماس والندية والإثارة».

واختتم قائلاً: «نشهد اليوم تزايد مستويات الحماس مع قرب انطلاق الماراثون، لذلك ندعو العدائين وعشاق اللياقة البدنية وسائر أفراد المجتمع للمشاركة في هذا المهرجان الرياضي الاستثنائي والداعم لمبادئ الشمولية والصداقة والأخلاقيات الإنسانية».

تجدر الإشارة إلى أن يوم 12 ديسمبر سيتم افتتاح فعاليات قرية ماراثون أدنوك أبوظبي، والتي تستمر حتى 15 من الشهر نفسه، حيث توفر القرية تجربة استثنائية لعائلات وأصدقاء المشاركين في الفعالية من خلال العديد من الخيارات الترفيهية وعربات الطعام، بما يضمن للجميع دون استثناء قضاء أوقات لا تُنسى. كما يمكن للمشاركين الحصول على حقائب السباق من القرية.



الظنة ينتظركم الأحد



تشهد الفترة قبل انطلاق الفعالية الرئيسية إقامة سباق الظنة المجتمعي للجري الجديد كلياً، وهو سباق خاص من أدنوك، يقام في الحديقة المركزية بمدينة الظنة الأحد المقبل، حيث يتنافس المشاركون ضمن مسافات 1 و2.5 و5 و10 كيلومترات.



أصحاب الهمم في الموعد



يحرص ماراثون أدنوك أبوظبي على ترسيخ التزامه بمبدأ الشمولية من خلال دعوة أصحاب الهمم للمشاركة في الفعالية، تجسيداً لأبرز مظاهر التكاتف بين أفراد المجتمع من خلال بوابة الرياضة.