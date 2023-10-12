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الرياضة

«الأبيض» يكسب «الأزرق» بهدف ودياً

لاعبو منتخبنا يحتفلون بهدف طحنون الزعابي (تصوير: حسن الرئيسي)
12 أكتوبر 2023 23:42

معتز الشامي (دبي)

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فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على شقيقه الكويتي بهدف، في المباراة الدولية الودية التي أقيمت باستاد آل مكتوم في دبي، ضمن المعسكر التحضيري، لمشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، سجل الهدف طحنون الزعابي، من تسديدة من داخل المنطقة، في الدقيقة 27.
قدم «الأبيض» مستوى جيداً في الشوط الأول الذي سيطر على مجرياته لعباً ونتيجة.
دفع المدرب بينتو بتشكيلة ضمت علي خصيف في حراسة المرمى، وأمامه زايد سلطان، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، عبد الله أدريس وفي الوسط، عبد الله رمضان، ويحيى نادر، وعلى الأطراف طحنون الزعابي، ويحيى الغساني، وفي قلب الهجوم، سلطان عادل، وأمامهم كايو كانيدو «رأس حربة».
وجاء أول تهديد من يحيى الغساني، الذي تقدم بمهارة إلى داخل المنطقة، وسدد كرة قوية، تصدى لها الحارس عبد الرحمن المجدلي، بينما وضع طحنون الزعابي «الأبيض» في المقدمة بالهدف الأول في الدقيقة 27 من تسديدة «على الطاير»، مستغلاً كرة مرتدة من مدافع «الأزرق» داخل المنطقة .
وواصل «الأبيض» ضغطه من دون اندفاع هجومي غير مدروس، وشهدت الدقيقة 39 تسديدة من ضربة ثابتة، نفذها عبدالله رمضان، تصدى لها حارس الكويت، لينتهي الشوط الأول لمصلحة منتخبنا بهدف.
ومع بداية الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 50، كان كايو كانيدو قريباً من تسجيل الهدف الثاني، بعد عدة تمريرات منظمة، إلا أن كرته أخطأت الشباك، بدأ باولو بينتو مدرب منتخبنا في تجديد الدماء، وإعطاء نسق هجومي أكبر، بتغييرات على مستوى الهجوم، ودفع بكل من علي سالمين وعلي مبخوت وعلي صالح، بالإضافة إلى فابيو ليما وماجد راشد، وأهدر ليما فرصة كانت قريبة من وضع البصمة التهديفية الثانية لـ «الأبيض»، ولكن عابه التسرع أمام المرمى، بينما ظهر الحارس علي خصيف مرتدياً ثوب التألق، عندما أنقذ فرصة كبيرة من منتخب الكويت، بينما لاحت فرصة لعلي مبخوت قبل نهاية المباراة بقليل، لم تجد طريقها إلى «الشباك الزرقاء»، ليخرج «الأبيض» بنتيجة إيجابية في مباراة شهدت أداءً إيجابياً من منتخبنا، ودفع فيها بينتو بعدد من الوجوه الجديدة في تشكيلته دفاعاً وهجوماً.

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