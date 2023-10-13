إغاثة أفغانستان

الإمارات تقف بشكل عاجل مع احتياجات الشعب الأفغاني لمساعدة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية هرات غربي البلاد، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة بأهمية التضامن الإنساني مع المتضررين في حالات الكوارث، وتجسيداً لمبادئ الدولة باعتبار المساعدات الإنسانية جزءاً لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب.

عدد من طائرات الإغاثة المحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمساعدات العينية، تغادر الدولة إلى أفغانستان، للحيلولة من دون مفاقمة الأوضاع الإنسانية الناتجة عن هذه الكارثة، إلى جانب متابعة أوضاع المتضررين المعيشية وظروفهم الصحية والنفسية، خاصة وأن أفغانستان تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويحتاج ملايين السكان فيها إلى استدامة تدفق المساعدات.

مساعدات إماراتية، بمشاركة العديد من المؤسسات الإغاثية في الدولة، تواكب حجم الكارثة، وتفي باحتياجات المتأثرين من زلزال أفغانستان، وتسهم في تحسين ظروفهم، وتخفيف معاناتهم؛ وذلك في سياق جهود الدولة الإغاثية والإنسانية المتواصلة، ودورها الريادي في الاستجابة السريعة لتداعيات الكوارث الطبيعية التي تحدث في مناطق العالم.