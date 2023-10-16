استثمار عالمي

دعوة عالمية تنطلق من أبوظبي لجميع الدول، للاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية التي تحظى بها الإمارات، وإلى صياغة رؤية مشتركة لتوجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة في القطاعات الأكثر حيوية، وإلى العمل معاً من أجل بناء اقتصاد عالمي قائم على المعرفة، إلى جانب دعم جهود تسهيل حركة التجارة العالمية، وتحفيز التعاون والشراكات وإقامة المشروعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رؤساء دول وحكومات يلتقون في منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي، والذي شهد افتتاحه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لاستكشاف توجهات سوق الاستثمار عالمياً، ودفع عجلة التنمية والتقدم في كل دول العالم، كون الإمارات تعتبر شريكاً فاعلاً في تحفيز قطاع الاستثمار العالمي، ووجهة رئيسة للشركات الطامحة لتوسيع أعمالها في المنطقة، خاصة في ظل قوة وتنافسية اقتصادها.

أكبر حدث استثماري عالمي، يبرز دور الإمارات المتزايد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع تدفق استثمارات الدولة إلى الخارج، بما يسهم في دعم بقية الدول لتحقيق النمو والازدهار، كما أكد حرصها على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون، وبناء الشراكات، وترسيخ دعائم جسور الثقة، وتعزيز الابتكار، وتبني معايير الاستدامة من أجل مستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم.