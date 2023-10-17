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السعودية تتوسع في إتاحة تأشيرات الزيارة إلكترونياً لتشمل 63 دولة

السعودية تتوسع في إتاحة تأشيرات الزيارة إلكترونياً لتشمل 63 دولة
17 أكتوبر 2023 13:53

جددت الهيئة السعودية للسياحة ترحيبها بالزوار من كل أنحاء العالم؛ مؤكدةً على أهمية إعلان وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، والجهات ذات العلاقة، عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونياً" لمواطني دول تركيا، وتايلند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس، ليصبح بذلك إجمالي الدول المؤهلة لتأشيرة الزيارة الإلكترونية 63 دولة.​ وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
 

​وبإمكان مواطني هذه الدول التقدم عن طريق زيارة صفحة التأشيرات بمنصة "روح السعودية" http://Visa.visitsaudi.com،
 ، حيث تمتد صلاحية تأشيرة الزيارة لمدة عام كامل، وتتيح الزيارات المتعددة والإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً، ويمكن لحامليها أداء العمرة والزيارة طوال العام "ما عدا موسم الحج"، كما يمكنهم الاطلاع على ما تقدمه روح السعودية من معلومات ثرية، وباقات مميزة، وتجارب سياحية متنوعة وملهمة، في جميع مناطق المملكة.
 

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ويأتي هذا القرار في سياق جهود منظومة السياحة السعودية، وتكاملها مع العديد من الجهات الحكومية في سبيل تحقيق تطلعات القطاع السياحي المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، والرامية إلى جذب المزيد من شرائح الزوار حول العالم, بالإضافة إلى ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية.​

 ومنذ إطلاق المملكة العربية السعودية لتأشيرة الزيارة في شهر سبتمبر من العام 2019م لغرض السياحة، أو أداء العمرة خارج موسم الحج، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، جذبت المملكة ملايين الزوار ودفعت عجلة نمو القطاع إلى آفاق غير مسبوقة. كما يتاح إصدار تأشيرة الزيارة الإلكترونية لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوربي، وحاملي تأشيرة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، بالإضافة لمواطني 63 دولة، كما أن المملكة قد أتاحت عدداً من أنواع التأشيرات، منها تأشيرة المرور التي تتيح الإقامة لمدة تصل إلى 96 ساعة عند الحجز عن طريق الخطوط السعودية أو طيران ناس قبل الوصول إلى الوجهة النهائية، بالإضافة إلى تأشيرة الأهل والأصدقاء التي تتيح للمواطن والمقيم دعوة أفراد عائلاتهم وأصدقائهم والتي تتيح جميعها أداء العمرة.​

المصدر: وكالات
العمرة
السعودية
التأشيرات السياحية
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