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«أسود الأطلس» يتألق بـ «ثلاثية»

«أسود الأطلس» يتألق بـ «ثلاثية»
18 أكتوبر 2023 08:13

أكادير (أ ف ب)

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أنهى المنتخب المغربي مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، بفوز كبير على ضيفه الليبيري 3-0، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الحادية عشرة.
وكانت المباراة مقررة في التاسع من سبتمبر، لكنها أرجئت بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، وتسبب بمقتل ثلاثة آلاف شخص.
وكان المغرب ضامناً تأهله إلى النهائيات القارية، قبل تأجيل اللقاء، بعدما حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بفوزين على جنوب أفريقيا 2-1 وليبيريا 2-0، وخسارة على أرض جنوب أفريقيا 1-2، في مجموعة شارك فيها ثلاثة منتخبات بدلاً من أربعة، بعد استبعاد زيمبابوي.
وبفوزه الرابع الذي تحقق بفضل أهداف أمين حارث وأيوب الكعبي من ضربة جزاء، وأمين عدلي، أنهى المغرب المجموعة في الصدارة بتسع نقاط، وبفارق اثنتين عن جنوب أفريقيا الثانية، فيما بقي رصيد ليبيريا عند نقطة واحدة.
وسُحبت قرعة النهائيات القارية، حيث يلعب المغرب الذي بات في نهاية 2022 أول منتخب أفريقي وعربي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، في المجموعة السادسة، بجانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتانزانيا، فيما تلعب جنوب أفريقيا في المجموعة الخامسة بجانب مالي وتونس وناميبيا، وتقام النهائيات بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.

كأس أمم أفريقيا
المغرب
ليبيريا
كوت ديفوار
جنوب أفريقيا
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