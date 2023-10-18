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جهود مكثفة

جهود مكثفة
19 أكتوبر 2023 00:15

اتصالات مستمرة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقادة العالم، من أجل تكثيف تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار، ومنع المزيد من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لضمان عدم تدهور الأوضاع وتفاقمها، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل الجماعي في مواجهة الأزمة الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. 
الإمارات كثفت مساعيها الدبلوماسية عبر اتصالات ولقاءات واجتماعات أممية، لفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها، إلى جانب حشدها الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين، وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة.
استمرار دائرة العنف والصراع، لن يقود إلا إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك لا بد من وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، وتأمين الحماية الكاملة للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين، تمهيداً لاستعادة أمن واستقرار المنطقة، وحماية آمال وتطلعات شعوبها في مستقبل آمن مستقر ومزدهر.

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